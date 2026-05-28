Nessuno scioglimento del Comune di Capaccio Paestum | Mesi di allarmismo e speculazione politica vengono clamorosamente smentiti dai fatti

Notizia in breve

Nessuno scioglimento del Comune di Capaccio Paestum. Dopo mesi di voci e polemiche, le autorità hanno confermato che l’ente non sarà sciolto. Le dichiarazioni ufficiali del sindaco e le verifiche recenti hanno smentito le indiscrezioni circolate. La vicenda ha alimentato un clima di tensione tra i cittadini, ma finora non sono stati presi provvedimenti di scioglimento. La situazione rimane sotto controllo e non ci sono decisioni in atto.