Nessuno scioglimento del Comune di Capaccio Paestum | Mesi di allarmismo e speculazione politica vengono clamorosamente smentiti dai fatti
Nessuno scioglimento del Comune di Capaccio Paestum. Dopo mesi di voci e polemiche, le autorità hanno confermato che l’ente non sarà sciolto. Le dichiarazioni ufficiali del sindaco e le verifiche recenti hanno smentito le indiscrezioni circolate. La vicenda ha alimentato un clima di tensione tra i cittadini, ma finora non sono stati presi provvedimenti di scioglimento. La situazione rimane sotto controllo e non ci sono decisioni in atto.
Tempo di lettura: 2 minuti “Alla luce delle notizie emerse nelle ultime ore, e dalle dichiarazioni del sindaco Paolino, è doveroso ristabilire la verità e fermare definitivamente il clima di speculazione politica che per mesi ha avvelenato il dibattito pubblico cittadino. Allo stato attuale, infatti, sembrerebbe che non ci sia alcuna ipotesi di scioglimento anticipato del Comune di Capaccio Paestum per infiltrazioni mafiose. Quel quadro catastrofico che qualcuno, irresponsabilmente, ha tentato di costruire e alimentare giorno dopo giorno attraverso dichiarazioni, insinuazioni e strumentalizzazioni politiche è crollato! Per mesi, però, la... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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