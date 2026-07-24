a castel volturno arriva il commissario proposto lo scioglimento del comune

Il prefetto di Caserta ha nominato un commissario prefettizio al Comune di Castel Volturno, dopo le dimissioni del sindaco e della maggioranza dei consiglieri, avvenute ieri. La decisione è stata presa in seguito alla crisi politica interna. Il nuovo commissario, un vice-prefetto, è stato incaricato di gestire temporaneamente l’amministrazione comunale. Lo scioglimento del Comune potrebbe essere proposto nelle prossime settimane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il prefetto di Caserta Lucia Volpe ha nominato Fernando Mone (vice-prefetto) come commissario prefettizio al Comune di Castel Volturno, dopo le dimissioni rassegnate ieri dal sindaco Pasquale Marrandino e dalla maggioranza dei consiglieri che lo sostenevano. Una scelta provocata dalla richiesta di arresto in carcere avanzata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Marrandino, indagato in almeno quattro inchieste per i reati di corruzione e voto di scambio elettorale. La richiesta di arresto ha riguardato l’indagine per corruzione su una tangente che Marrandino avrebbe... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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