Le iscrizioni per il progetto “Ci sto? Affare fatica!” sono state aperte a Cascina per l’estate 2026. Il Comune, in collaborazione con una cooperativa sociale, ha annunciato il rinnovo del finanziamento e della promozione dell’iniziativa dedicata ai giovani. La partecipazione è rivolta a ragazzi e ragazze interessati a coinvolgersi in attività estive. L’obiettivo è offrire un’opportunità di impegno e confronto durante il periodo estivo. Le modalità di iscrizione sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito ufficiale.

Cascina, 24 luglio 2026 - Anche per l’estate 2026 il Comune di Cascina, in collaborazione con la cooperativa sociale Arnèra, rinnova il proprio impegno verso le giovani generazioni finanziando e promuovendo il progetto “Ci sto? Affare fatica!”. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il tempo estivo dei ragazzi attraverso un’esperienza collettiva di cittadinanza attiva, recuperando il valore educativo e formativo del lavoro manuale e dell’impegno per la collettività. Il periodo estivo rappresenta spesso un momento critico per pre-adolescenti e adolescenti, a rischio di rivelarsi privo di stimoli o esperienze significative. “Ci sto? Affare fatica!” risponde a questa sfida coinvolgendo i giovani in attività concrete di manutenzione, abbellimento dei beni comuni e cura del territorio, al fianco della comunità adulta locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cascina, aperte le iscrizioni a "Ci sto? Affare Fatica!"

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