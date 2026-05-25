Torna ' Ci sto? Affare fatica' | 12 settimane 10 squadre e un buono da 50 euro per i giovani tra i 14 e i 19 anni

Torna anche quest’estate il progetto nazionale ‘Ci sto? Affare fatica’, che prevede dodici settimane di attività con dieci squadre di giovani tra i 14 e i 19 anni. Durante il periodo, i partecipanti lavoreranno alla riqualificazione di decine di spazi pubblici. Ai ragazzi viene offerto un buono da 50 euro come incentivo. Il progetto mira a coinvolgere i giovani in attività di cittadinanza attiva durante i mesi estivi.

Dodici settimane di attività, 10 squadre di ragazze e ragazzi coinvolti e decine di spazi pubblici da riqualificare: torna anche per l'estate 2026 ‘Ci sto? Affare fatica’, il progetto nazionale di cittadinanza attiva, che trasforma il tempo estivo dei giovani in un'esperienza concreta di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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valdotv.com/2026/05/20/ci-… Aperte le iscrizioni a Ci sto? Affare fatica!: oltre 40 Comuni della Marca coinvolti nel progetto estivo per giovani dai 14 ai 19 anni. #Treviso #Giovani #CistoAffareFatica #Volontariato x.com

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