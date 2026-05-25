Torna ' Ci sto? Affare fatica' | 12 settimane 10 squadre e un buono da 50 euro per i giovani tra i 14 e i 19 anni

Da ferraratoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Torna anche quest’estate il progetto nazionale ‘Ci sto? Affare fatica’, che prevede dodici settimane di attività con dieci squadre di giovani tra i 14 e i 19 anni. Durante il periodo, i partecipanti lavoreranno alla riqualificazione di decine di spazi pubblici. Ai ragazzi viene offerto un buono da 50 euro come incentivo. Il progetto mira a coinvolgere i giovani in attività di cittadinanza attiva durante i mesi estivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dodici settimane di attività, 10 squadre di ragazze e ragazzi coinvolti e decine di spazi pubblici da riqualificare: torna anche per l'estate 2026 ‘Ci sto? Affare fatica’, il progetto nazionale di cittadinanza attiva, che trasforma il tempo estivo dei giovani in un'esperienza concreta di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Multi SubThey Were Raised as Siblings, But the Truth About His Birth Changed Everything

Video ?Multi Sub?They Were Raised as Siblings, But the Truth About His Birth Changed Everything

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: “Ci sto? Affare fatica!”: riparte l'estate del bene comune. Aperte le iscrizioni per migliaia di giovani

Montopoli, al via 'Ci sto? Affare fatica!': 15 ragazzi e ragazze si prenderanno cura delle panchine comunaliA Montopoli è iniziato lunedì 30 marzo il progetto ‘Ci Sto? Affare fatica’, promosso con il supporto della Cooperativa sociale Arnera.

Temi più discussi: Ci sto? Affare fatica – Facciamo il bene comune: nelle Marche riparte l’estate del bene comune. Aperte le iscrizioni per migliaia di giovani; A Tesero torna Ci sto? Affare fatica: due settimane di lavoro e cittadinanza attiva per i giovani; Torna 'Ci sto? Affare fatica': 12 settimane, 10 squadre e un buono da 50 euro per i giovani tra i 14 e i 19 anni; Ci sto? Affare fatica!: riparte l'estate del bene comune. Aperte le iscrizioni per migliaia di giovani.

torna ci sto affareCittadinanza attiva, l’impegno dei ragazziTorna dal 15 giugno ’Ci sto? Affare Fatica!’ con dodici settimane in cui dieci squadre di giovani verranno coinvolte in attività di volontariato ... ilrestodelcarlino.it

torna ci sto affareCi sto? Affare Fatica raddoppia: al via l’estate dei giovani che si prendono cura della cittàDodici settimane di attività, dieci squadre di ragazze e ragazzi coinvolti e decine di spazi pubblici da riqualificare: torna anche per l'estate 2026 Ci sto? Affare Fatica!, il progetto nazionale di ... cronacacomune.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web