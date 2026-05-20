Ci sto? Affare fatica! | riparte l' estate del bene comune Aperte le iscrizioni per migliaia di giovani

ANCONA - Trasformare il tempo estivo in un'esperienza di cittadinanza attiva, riscoprendo il valore della manualità e il senso di responsabilità verso la propria comunità: torna "Ci sto? Affare fatica! – Facciamo il bene comune". Il progetto, finanziato dalla Regione Marche (Politiche giovanili). 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Ci sto Affare fatica - Facciamo il bene comune: nelle Marche riparte lestate del bene comune.

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