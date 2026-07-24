Gli Stati Uniti hanno annunciato l’imposizione di nuovi dazi dal 10% al 12,5% su numerosi partner commerciali, con effetto immediato. La misura deriva da preoccupazioni riguardanti il lavoro forzato. La decisione riguarda diversi paesi coinvolti nelle relazioni commerciali degli Stati Uniti. I dazi più elevati entreranno in vigore già oggi, modificando le tariffe applicate alle importazioni di vari beni.

La Casa Bianca ha annunciato che gli Usa imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. I dazi, che entreranno in vigore oggi, variano dal 10% al 12,5%. I prodotti già soggetti a dazi specifici per settore non saranno interessati da questa misura. I nuovi dazi entreranno in vigore venerdì alle 00:01 ora locale (04:01 GMT), proprio nel momento in cui scadranno i dazi temporanei del 10%, introdotti da Donald Trump dopo l'annullamento dei precedenti da parte della Corte Suprema all'inizio di febbraio. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Casa Bianca, dazi dal 10 al 12,5 per cento su molti partner. Scattano oggi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

US Imposes 100% Tariff on Imported Medicines to Boost Domestic Production | NewsX World

Notizie e thread social correlati

Nuovi dazi Usa dal 10 al 12.5% per oltre 60 Paesi. Casa Bianca: «Le tariffe in vigore da domani»Da domani, gli Stati Uniti applicheranno nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% a oltre 60 paesi, secondo quanto annunciato dalla Casa Bianca.

Stati Uniti: al via nuovi dazi dal 10 al 12,5% contro oltre 60 partner commerciali, incluse Ue e Regno UnitoGli Stati Uniti applicheranno da venerdì nuovi dazi tra il 10% e il 12,5% su oltre 60 partner commerciali, tra cui l'Unione Europea e il Regno Unito.

Temi più discussi: Casa Bianca, dazi dal 10 al 12,5 per cento su molti partner da domani; Casa Bianca, dazi dal 10 al 12,5 per cento su molti partner da domani; Scadono i dazi temporanei Usa, Trump ne introduce subito di nuovi: in vigore da venerdì; Casa Bianca: nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% imposti a 60 Paesi - L'Unione Sarda.it.

La Casa Bianca ha annunciato che gli Usa imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. I dazi, che entreranno in vigore domani, variano dal 10% al 12,5%. I prodotti già soggetti a dazi specifici p x.com

Casa Bianca: nuovi dazi tra il 10 e il 12,5% imposti a 60 PaesiLa Casa Bianca ha annunciato che gli Usa imporranno nuovi dazi su molti partner commerciali a causa delle preoccupazioni relative al lavoro forzato. I dazi, in vigore da oggi, variano dal 10% al ... unionesarda.it

Casa Bianca, dazi dal 10 al 12,5 per cento su molti partner. Scattano oggiNon ne saranno interessati i prodotti già soggetti a tariffe specifiche per settore ... msn.com