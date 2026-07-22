Carta del Docente e acquisto di hardware e software | come funziona la nuova cadenza quadriennale Occhio alla data del 31 agosto

Notizia in breve

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che l'acquisto di hardware e software con la Carta del Docente sarà possibile solo nell'anno scolastico 2025-26 e poi ogni quattro anni. Questa novità riguarda PC, tablet e programmi informatici. La data da tenere presente è il 31 agosto, termine entro il quale si potrà fare l'acquisto per l'anno in corso. Dopo questa data, non sarà più possibile utilizzare la carta per queste spese fino alla nuova finestra triennale.