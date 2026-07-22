Carta del Docente e acquisto di hardware e software | come funziona la nuova cadenza quadriennale Occhio alla data del 31 agosto
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha annunciato che l'acquisto di hardware e software con la Carta del Docente sarà possibile solo nell'anno scolastico 2025-26 e poi ogni quattro anni. Questa novità riguarda PC, tablet e programmi informatici. La data da tenere presente è il 31 agosto, termine entro il quale si potrà fare l'acquisto per l'anno in corso. Dopo questa data, non sarà più possibile utilizzare la carta per queste spese fino alla nuova finestra triennale.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha introdotto una stretta sull'uso della Carta del Docente: l'acquisto di PC, tablet e software è consentito solo nell'anno scolastico 202526 e, successivamente, ogni quattro anni. Rispondiamo al dubbio di una docente sulla gestione del bonus per la formazione in merito ai prodotti informatici. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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