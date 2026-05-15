Carta docente somme non spese entro il 31 agosto utilizzabili nel 2026 27 Limiti per hardware e pensionamenti
Il decreto n. 59 del 31 marzo 2026 stabilisce che le somme non spese della carta docente entro il 31 agosto possono essere utilizzate fino al 202627. La validità del bonus viene confermata per due anni e si amplia anche ai supplenti con incarico fino al 30 giugno. Sono inoltre definiti limiti per l'acquisto di hardware e per le procedure di pensionamento. La normativa riguarda i docenti in servizio e le modalità di utilizzo del bonus.
Carta docente: il decreto n. 59 del 31 marzo 2026 conferma la validità biennale del bonus, da quest'anno esteso anche ai supplenti al 30 giugno. L'articolo Carta docente, somme non spese entro il 31 agosto utilizzabili nel 202627. Limiti per hardware e pensionamenti. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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