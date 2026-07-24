Simone Zanon continua a essere al centro delle trattative di mercato, con diversi club interessati alle sue prestazioni. Nelle ultime ore, anche il Sassuolo ha manifestato interesse, accreditandosi come una delle opzioni per il giocatore. La squadra emiliana si aggiunge così al Cagliari, che sembrava aver già concluso l’accordo. La situazione resta in evoluzione, con le società che valutano le offerte e le condizioni contrattuali.

Simone Zanon sta diventando ogni giorno di più uno dei giocatori più chiacchierati e richiesti di questo calciomercato. Alla corsa per assicurarsene le prestazioni si è iscritto, infatti, nelle ultime ore anche il Sassuolo che rischia di superare in extremis la concorrenza del Cagliari che sembrava aver ormai chiuso la partita. Sullo sfondo rimane anche il Pisa che naturalmente vanta meno appeal delle altre due squadre che possono garantire al venticinquenne meranese la serie A. Il fatto che si stia creando un’asta attorno all’esterno altoatesino fa sicuramente il gioco della Carrarese che è entrata nell’ordine delle idee di cedere il proprio “gioiello“ ma solo a quello che ritiene il giusto prezzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Carrarese Abiuso resta al centro del mercato. Zanon, braccio di ferro tra Cagliari e Sassuolo

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