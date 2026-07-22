Simone Zanon sta per lasciare la Carrarese e si avvicina a un trasferimento al Cagliari. La trattativa tra le due squadre è in fase di definizione. Nel ritiro di Caldaro, il team sta proseguendo le sessioni di allenamento, anche se si prevede che uno dei giocatori più rappresentativi possa partire a breve. Non sono stati forniti dettagli sulla durata della trattativa o sui termini dell’accordo.

Arrivano notizie confortanti dal ritiro di Caldaro per quanto riguarda il lavoro svolto anche se a breve il gruppo azzurro dovrebbe perdere uno dei suoi leader indiscussi. LA PAROLA AL “PROF“ Ha parlato attraverso i canali della società il preparatore atletico Michele Balloni che ha iniziato il suo sesto anno in azzurro. "Il bilancio di questa prima fase di ritiro è certamente positivo e posso confermare la soddisfazione da parte di tutto lo staff tecnico per il lavoro svolto sin qui. Le strutture, essendo complete e di livello importante, ci stanno consentendo di lavorare nel migliore dei modi ma la vera chiave sta sicuramente nell’applicazione, nella dedizione e nello spirito di sacrificio che stiamo riscontrando in tutti i ragazzi del gruppo squadra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Sport.quotidiano.net - Carrarese Simone Zanon pronto all’addio. In fase di chiusura la trattativa col Cagliari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Carrarese Cagliari e Pisa all’assalto di Zanon. Rifiutata la proposta del Thun per ZuelliLa Carrarese, il Cagliari e il Pisa sono interessati a Zanon, mentre il Thun ha offerto una proposta per Zuelli che è stata rifiutata.

Carrarese Richieste pressanti per Zanon. Il Cagliari fa sul serio e non molla la presaIl Cagliari ha presentato una richiesta formale per il trasferimento di Zanon alla Carrarese, che si avvicina al ritiro di Bolzano previsto tra un...

Temi più discussi: Carrarese Simone Zanon pronto all’addio. In fase di chiusura la trattativa col Cagliari; Dalla Carrarese alla Sardegna: scopriamo Zanon, il nome caldo per la fascia del Cagliari; Zanon a un passo dal Cagliari, accelerata per l’esterno della Carrarese; Calciomercato, Zanon ha espresso gradimento per Pisa, nerazzurri su D'Uffizi dell'Ascoli. Il punto sugli esuberi della rosa.

Carrarese Simone Zanon pronto all’addio. In fase di chiusura la trattativa col CagliariBilancio positivo per il preparatore Balloni dal ritiro di Caldaro : Disponiamo di una struttura importante che ci consente di lavorare nel migliore dei modi ... sport.quotidiano.net

Carrarese Simone Zanon is ready to leave. Negotiations with Cagliari are nearing completion.Coach Balloni's assessment of the Caldaro training camp was positive: We have a significant structure at our disposal that allows us to work in the best possible way. ... sport.quotidiano.net