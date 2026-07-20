La Carrarese, il Cagliari e il Pisa sono interessati a Zanon, mentre il Thun ha offerto una proposta per Zuelli che è stata rifiutata. La richiesta di mercato si concentra sui giocatori più rappresentativi della squadra, tra cui Zanon, Abiuso, Imperiale e Zuelli. Il presidente della squadra sta cercando di resistere alle continue offerte e alle attenzioni esterne. La situazione resta in evoluzione, senza ulteriori dettagli sui tempi o le cifre coinvolte.

Fino a quando il presidente Manrico Gemignani riuscirà a resistere alle sirene di mercato che stanno tentando i suoi giocatori più rappresentativi? E’ una domanda che sorge spontanea vista l’esposizione mediatica che continuano ad avere i vari Simone Zanon, Fabio Abiuso, Marco Imperiale ed Emanuele Zuelli. Per quest’ultimo nelle ultime ore sembra che il Thun, fresco campione svizzero, si sia fatto avanti con una proposta di un milione di euro più bonus che la Carrarese, però, ha rispedito al mittente. Il centrocampista meranese classe 2001 è ritenuto centrale nel progetto della società azzurra ed il suo addio è quello che più di ogni altro si vuole scongiurare anche se quando a bussare alle porte è una squadra impegnata nei preliminari della Uefa Champions League non è facile dire no. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - Carrarese Cagliari e Pisa all’assalto di Zanon. Rifiutata la proposta del Thun per Zuelli

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