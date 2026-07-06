Ylenia Musella è stata uccisa con una coltellata a distanza ravvicinata. Le nuove accuse indicano che si è trattato di un omicidio volontario, non di un raptus. Durante un litigio, il fratello avrebbe aggredito con un coltello, nonostante i tentativi di difesa della vittima. La lite sarebbe scoppiata per motivi futili e si sarebbe conclusa con un’aggressione fatale. La procura ha aperto un’indagine per omicidio.

Non un raptus, ma un’esecuzione spietata. Ylenia Musella ha provato con tutte le forze a difendersi dalla furia del suo stesso sangue. Dalla rabbia cieca di un fratello che, al culmine dell’ennesima lite esplosa per futili motivi, si è trasformato in un carnefice incapace di fermarsi. E così è arrivata, prima, una raffica di schiaffi e pugni che la ventiduenne ha provato a contenere proteggendo il viso con le braccia. Poi, quando l’escalation era ormai sul punto di non ritorno, nell’appartamento di via al Chiaro di Luna è saltato fuori un coltello da cucina. Una lama lunga ventidue centimetri che il venticinquenne non ha esitato ad affondare sulla schiena della sorella: «Il colpo deve ritenersi inferto a distanza ravvicinata, ovvero in condizioni di contatto diretto tra l’aggressore e la vittima». 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Ylenia Musella, le nuove accuse: «Uccisa da un coltellata a distanza ravvicinata»

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