Il governo sta valutando un nuovo taglio temporaneo delle accise sui carburanti durante il periodo dell’esodo estivo. Oggi, il Presidente del Consiglio ha incontrato il Ministro dell’Economia e delle Finanze per discutere di questa misura. Nessuna comunicazione ufficiale su quando potrebbe essere attuata o sui dettagli specifici, ma si conferma l’interesse a intervenire sui prezzi dei carburanti in vista delle prossime settimane di viaggi e spostamenti.

Governo al lavoro sul caro benzina. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi un confronto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, c on particolare attenzione all’andamento dei prezzi dei carburanti. Il Governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all’eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili. Da quando è scoppiata la guerra in Iran, il governo ha calmierato i prezzi dei carburanti con un taglio secco delle accise. Prima di 20 centesimi al litro, poi di 10, infine di 5. Misure costate miliardi di euro alle casse dello Stato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Caro carburanti, il governo lavora a un nuovo taglio delle accise mobili nei giorni dell’esodo estivo

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