Le aziende del settore edile segnalano difficoltà crescenti a causa dell’aumento dei prezzi del gasolio, che ha provocato un rallentamento nei cantieri e un incremento nei costi di consegna. Molte imprese stanno rinviando gli investimenti e i margini di profitto si sono ridotti. La situazione si inserisce dopo la bolla legata al Superbonus, aggiungendosi a una fase di tensione economica nel settore.

Cantieri rallentati, consegne più costose, investimenti rinviati e margini sempre più ridotti. Le tensioni internazionali e il nuovo scenario di instabilità in Medio Oriente stanno già producendo effetti concreti anche sul tessuto produttivo aretino, dove artigiani e piccole imprese si trovano ancora una volta a fare i conti con l’aumento di carburanti, energia e materie prime. A lanciare l’allarme è Cna Arezzo, che raccoglie le preoccupazioni di aziende già provate negli ultimi anni dalla crisi energetica, dagli effetti della guerra in Ucraina e dal rallentamento del mercato dopo la stagione del Superbonus. Adesso il rincaro del gasolio rischia di trasformarsi nell’ennesimo colpo per un sistema produttivo composto soprattutto da micro e piccole imprese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caro carburanti e cantieri. Dopo la bolla Superbonus c’è la stangata sul gasolio: "Le aziende allo stremo"

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