Caro carburanti e l'incognita delle accise mobili | come funzionano e perché servono tempi lunghi

Il governo sta considerando di attivare le accise mobili, un sistema che permette di usare l'extra-gettito IVA per abbassare temporaneamente le tasse sui carburanti. Questa misura mira a contenere il rialzo dei prezzi alla pompa, ma i tempi di attivazione sono ancora incerti. La procedura richiede passaggi burocratici e autorizzazioni, prolungando i tempi di intervento. La decisione dipende anche dall'andamento delle entrate fiscali e dalle valutazioni politiche.

Per contrastare il caro carburanti, il Governo valuta l'attivazione delle accise mobili, un meccanismo che utilizza l'extra-gettito IVA per ridurre temporaneamente le imposte alla pompa. Tuttavia, i tempi di calcolo contabile e le risorse limitate rischiano di rendere lo sconto poco incisivo e tardivo rispetto all'emergenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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