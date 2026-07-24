Caro benzina 50 centesimi in più al litro in sette mesi | Senza tagli alle accise estate complicata

Il prezzo della benzina in Italia è aumentato di circa 50 centesimi al litro in sette mesi. Il governo sta cercando risorse per intervenire sui costi, ma il prezzo alla pompa rimane in crescita. La stagione estiva si presenta con costi elevati, senza segnali di inversione della tendenza. La variazione dei prezzi riflette un trend continuo che non sembra aver subito soste o cali significativi.

Mentre il governo è a caccia delle risorse necessarie per intervenire concretamente sul prezzo alla pompa, il costo del carburante in Italia continua a seguire una traiettoria al rialzo della quale non si scorge la fine. Secondo l’Ufficio Economico di Confesercenti il riacutizzarsi della crisi sullo stretto di Hormuz potrebbe determinare una maggiore spesa per le famiglie di circa 700 milioni di euro nei soli mesi di luglio e agosto, presentando un conto salatissimo sulla strada per le vacanze: dal 4 luglio, giorno nel quale è scaduto il decreto “taglia accise” che ne conteneva il costo, al 22 luglio, il prezzo della benzina è aumentato di 13,5 centesimi al litro (+7,5%) mentre quello del gasolio addirittura di 23 centesimi (+12,5%). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Il governo taglia di 25 centesimi il costo di benzina e diesel

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