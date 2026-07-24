Carlo Comporti è stato nominato presidente dell'Esma, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La nomina è stata annunciata a Parigi, dove si trova la sede dell'ente. Comporti assume il ruolo di vertice della vigilanza finanziaria europea. La nomina rappresenta un passaggio importante per l'Autorità, che si occupa di regolamentare e sorvegliare i mercati finanziari nell'Unione Europea.

Di grande rilievo la nomina del senese Carlo Comporti alla guida dell’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati con sede a Parigi. Comporti ha avuto la meglio sulla danese Karen Dortea Abelskov. Entrambi erano membri del board dell’Esma, Comporti ha ottenuto 17 voti contro i dieci della collega. "Abbiamo vinto, è quattro mesi che ci lavoro", esulta il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, tanto per meglio delineare l’importanza di questa nomina. L’incarico al vertice dell’Esma sarà ancora più significativo, dopo la ratifica del Parlamento Europeo, con la futura Unione dei risparmi e degli investimenti. L’Esma dovrebbe infatti diventare il fulcro della vigilanza finanziaria europea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Carlo Comporti al vertice dell’Esma . Fulcro della vigilanza finanziaria europea

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Ue, scelto l’italiano Carlo Comporti per la presidenza dell’EsmaIl Consiglio dell’Unione Europea ha selezionato l’italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell’Autorità europea degli strumenti...

Esma: Comporti, il commissario Consob con forte esperienza europeaCarlo Comporti, attuale commissario della Consob, sta per assumere la guida dell'Esma, l’autorità europea che si occupa di strumenti finanziari e...

Temi più discussi: Dalla Consob ai vertici dellEsma: chi è Carlo Comporti e la sua visione per i mercati Ue; Carlo Comporti, da Siena ai vertici dell’Autorità europea degli strumenti finanziari; Esma, l’Ue punta su Carlo Comporti: cosa cambia per i mercati; Carlo Comporti al vertice dell’Esma . Fulcro della vigilanza finanziaria europea.

Carlo Comporti al vertice dell’Esma . Fulcro della vigilanza finanziaria europeaFiglio del giurista Marco Comporti. Il fratello Giandomenico: Studioso che porta Siena e la Giraffa nel cuore . lanazione.it

Chi è Carlo Comporti, l’italiano scelto per l’EsmaDalla Consob alle istituzioni Ue, il tecnico senese attende la ratifica dell’Eurocamera per guidare l’autorità dei mercati continentale ... businesspeople.it