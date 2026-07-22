Esma | Comporti il commissario Consob con forte esperienza europea

Carlo Comporti, attuale commissario della Consob, sta per assumere la guida dell'Esma, l’autorità europea che si occupa di strumenti finanziari e mercati. Comporti ha una lunga esperienza nei processi normativi e regolamentari a livello europeo. La nomina sarebbe imminente e confermerebbe il suo ruolo di figura di spicco nel settore regolamentare finanziario.

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Carlo Comporti, il commissario Consob esperto di processi normativi e regolamentari a livello europeo, va verso la guida dell'Esma, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati. Commissario dell'Autorità italiana da febbraio del 2022, Comporti, nato a Siena 60 anni fa, si è laureato in Scienze economiche e bancarie nella sua città natale nel 1991 e ha iniziato la sua carriera alla Consob come funzionario nel 1994. Nel 2001 è stato distaccato presso la Banca Centrale Europea a Francoforte, nel 2002 alla Commissione europea a Bruxelles. Dal 2003 al 2010 ha lavorato al Comitato europeo dei regolatori degli strumenti finanziari (Cesr, precursore di Esma) a Parigi, ricoprendo le funzioni di Segretario Generale e, in precedenza, di Vice Segretario Generale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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