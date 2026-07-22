Il Consiglio dell’Unione Europea ha selezionato l’italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). La decisione è stata presa durante una riunione degli ambasciatori dei 27 paesi membri. La nomina sarà soggetta alle procedure ufficiali di approvazione, ma al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle tempistiche o sui passaggi successivi.

Il Consiglio Ue ha scelto, nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27, l’italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell ’Esma, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. La scelta non costituisce un via libera definitivo ma va confermata dal Parlamento europeo. Comporti ha avuto la meglio sulla danese Karen Dortea Abelskov. Entrambi sono membri del board dell’Esma. Giorgetti: «Abbiamo vinto, è quattro mesi che ci lavoro». Soddisfatto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che, alla Camera, ha annunciato ai cronisti la notizia prima che arrivasse la comunicazione ufficiale: «Abbiamo vinto, è quattro mesi che ci lavoro. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Ue, scelto l’italiano Carlo Comporti per la presidenza dell’Esma

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