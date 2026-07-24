Il Milan si prepara a fare un’offerta per Karetsas, ma al momento il mercato è in stallo. Dopo aver speso 100 milioni per Gila e Ramos, il club deve vendere e ottenere entrate prima di procedere con altri acquisti. Questi acquisti sono considerati chiave per il modulo 3-4-2-1 di Ruben Amorim. La strategia del club prevede di sfoltire la rosa e raccogliere fondi prima di lanciare l’assalto al nuovo centrocampista.

Il mercato del Milan, dopo i 100 milioni investiti per Gila e Ramos, è al momento rallentato per un motivo molto semplice: il club deve sfoltire e incassare prima di dare l'assalto ad altri acquisti che restano fondamentali per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. La prima richiesta del portoghese resta un trequartista offensivo che sia in grado di saltare l'uomo e di battere l'avversario nell'uno contro uno. Il club ha già trovato il profilo ideale e si tratta di K?nstantinos Karetsas, classe 2007 in forza al Genk. promowebapp Il Milan su K?nstantinos Karetsas e l'intreccio con il Borussia Dortmund. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il Diavolo deve vendere Rafael Leão, per questo non ha ancora affondato il colpo per il talento greco, che piace sia ad Amorim che a Gerry Cardinale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Cardinale pronto all'assalto per Karetsas: il piano del Milan e uno snodo fondamentale

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