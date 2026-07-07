Mercato Milan Live | Cardinale accoglie Amorim a Milanello Piace Karetsas Attesa Gila

Notizia in breve

Alle 10:30, il nuovo direttore sportivo ha incontrato il tecnico a Milanello per discutere delle prossime operazioni di mercato. Sul tavolo ci sono i nomi di Karetsas e Gila, entrambi in lista di possibili acquisti. La società valuta anche il profilo di un centrocampista, con un interesse particolare per Amorim, che ha già sostenuto un primo colloquio con il club. La sessione di mercato prosegue con le trattative in corso e le valutazioni interne.