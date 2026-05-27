Massimo Calvelli sta preparando un piano per assumere un ruolo di rilievo nel Milan. Secondo fonti vicine alla società, il suo coinvolgimento sarebbe ormai definito e legato a decisioni strategiche future. Calvelli, considerato il braccio destro di un investitore, si sarebbe già incontrato con i vertici del club. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata, ma le indiscrezioni indicano un interesse concreto da parte del suo team.

In questi giorni di grande cambiamento in casa Milan, c'è un uomo che sta lavorando dietro le quinte per rilanciare il progetto tecnico del club. Stiamo parlando di Massimo Calvelli che, come anticipato dalla nostra redazione, sarà l'incaricato a scegliere il nuovo amministratore delegato. Già presente nel CdA del Diavolo dal novembre 2025. A confermare le nostre indiscrezioni è stato Matteo Moretto. Il noto esperto di calciomercato ha parlato del ruolo di Calvelli nel Milan che verrà nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni. "In questi giorni frenetici in Casa Milan, alla ricerca del nuovo ad, del nuovo DS e del nuovo allenatore, c'è una figura già presente nell'organigramma rossonero che prenderà ancora più forza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calvelli pronto a prendersi il Milan: il piano segreto del braccio destro di Cardinale

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