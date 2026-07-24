Il presidente di una squadra di calcio ha trascorso la notte nel centro sportivo di Milanello, come aveva fatto in passato un noto ex presidente del club. Entrambi si sono poi congedati e sono andati via, senza utilizzare l’elicottero. Il presidente di oggi ha riposato nella camera riservata, come aveva fatto in passato l’ex dirigente. La notizia riguarda il soggiorno notturno nel centro sportivo e il successivo saluto senza modalità di trasporto particolari.

Ha dormito nel centro sportivo di Milanello come ha fatto anche Silvio Berlusconi. Il presidente più vincente della storia rossonera era solito riposarsi qualche ora durante le sue visite nella camera a lui riservata. Lì ha trascorso anche una notte, alla vigilia di una gara di Champions League. Pure lui in ritiro con la squadra. Gerry Cardinale ha seguito l'esempio del Cavaliere e ieri notte, invece di soggiornare nel lussuoso hotel del centro di Milano che in passato ha usato durante le sue visite in Italia, è rimasto a Milanello. Chiaro l'obiettivo: una vera e propria full immersion rossonera durante la quale non ha voluto perdere neppure un minuto per i trasferimenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Cardinale, notte a Milanello, come Berlusconi. Poi saluti e via (non in elicottero...)

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Gerry Cardinale trascorrerà la notte a Milanello. @la_rossonera x.com

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