Il ritiro del Milan è iniziato a Milanello con l’arrivo di Cardinale in elicottero. La squadra si prepara per la stagione 2026-2027, guidata dal tecnico portoghese Rúben Amorim, che ha preso il comando dal 16 giugno. La prima giornata di allenamenti vede i giocatori già sul campo, mentre il presidente è arrivato in mattinata. La preparazione prosegue con sessioni di lavoro e test atletici, senza ulteriori dettagli sui giocatori coinvolti.

RADUNO MILAN LIVE - Inizia oggi, lunedì 13 luglio, la stagione 2026-2027 del Milan, dallo scorso 16 giugno affidato alla conduzione tecnica del portoghese Rúben Amorim. È il primo giorno di 'scuola' per il nuovo Diavolo che per qualche settimana sarà privo dei giocatori che hanno preso parte ai Mondiali o che sono tuttora impegnati nella kermesse iridata negli Stati Uniti d'America, in Canada e in Messico. Segui con noi, LIVE, la giornata del raduno del Milan ed i primi allenamenti del nuovo corso di Amorim grazie ai contributi del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Raduno Milan LIVE | Ritiro iniziato a Milanello. Arrivato anche Cardinale: in elicottero!

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Raduno Milan LIVE | Ritiro iniziato a Milanello; arrivati i dirigenti, si attende CardinaleIl ritiro del Milan è iniziato oggi a Milanello, con i dirigenti presenti sul campo.

Raduno Milan LIVE | Giocatori a Milanello: iniziato il ritiro. Arrivano anche i dirigentiIl ritiro del Milan per la stagione 2026-2027 è iniziato oggi a Milanello, con la presenza dei giocatori e l’arrivo dei dirigenti.

Temi più discussi: Milan, i convocati di Amorim per il ritiro estivo: in due out; Milan, lunedì il via al raduno: in mattinata i test fisici, poi il primo allenamento di Amorim; Milan, il calendario delle amichevoli estive 2026: le date e dove vederle; Filadelfia, il raduno del Torino: ci sono Zapata e Simeone, assenti i Nazionali / VIDEO.

* Ripresa sui ragazzi presenti al raduno Infatti, tra le cose più interessanti del primo raduno del #Milan c'è anche la gestione dei giovani. E la lista dei convocati racconta già qualcosa. #Bartesaghi non è più una semplice promessa: parte con l'obiettivo di con x.com

VIDEO MN - Milan, oggi il raduno: arrivati tutti i giocatori a MilanelloIl Milan si raduna oggi a Milanello per iniziare la nuova stagione. Tutti i giocatori convocati da Amorim sono già presenti nel Centro sportivo rossonero ... milannews.it

LIVE MN - Raduno Milan: Amorim ha convocato 26 giocatori. Arrivata la dirigenza, atteso anche CardinaleSeguite insieme a noi il raduno del nuovo Milan di Ruben Amorim che si ritrova oggi a Milanello. Cliccate F5 per aggiornare la pagina ... milannews.it