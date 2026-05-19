Carceri italiane al collasso | il sovraffollamento è da record e in alcuni istituti è oltre il 200%

Le carceri italiane stanno affrontando una crisi crescente, con tassi di sovraffollamento che in alcune strutture superano il 200%. Questi dati sono stati resi noti da recenti rapporti e analisi, che evidenziano come il problema si sia intensificato nel tempo. Nonostante le denunce e le discussioni pubbliche, la situazione rimane critica e molte strutture sono al limite della capacità, con condizioni che spesso sono al di sotto degli standard minimi di vivibilità.

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Se ne parla sempre troppo poco, ma il sovraffollamento delle carceri italiane è una piaga che, anno dopo anno, continua a peggiorare. A lanciare l’allarme è Antigone con il XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia, dal titolo Tutto chiuso, dal quale emerge una situazione più che drammatica. Dati alla mano, al 30 aprile 2026 nelle carceri italiane erano detenute 64.436 persone, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti, che si riducono però a 46.318 realmente disponibili. Numeri che portano il tasso reale di sovraffollamento al 139,1%. Sono ben 73 gli istituti penitenziari con un affollamento pari o superiore al 150%, mentre in otto strutture si supera addirittura il 200%. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Carceri italiane al collasso: il sovraffollamento è da record e in alcuni istituti è oltre il 200% ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Carceri, 72 sagome a Montecitorio per i detenuti che si sono tolti la vita: Queste morti sono morti Sullo stesso argomento Carceri italiane al collasso: oltre 64mila detenuti, in otto istituti sovraffollamento oltre il 200%Le carceri italiane continuano a fare i conti con un’emergenza strutturale sempre più grave. Leggi anche: Carceri al collasso, nell'istituto di Foggia situazione tra le peggiori in Italia: "Sovraffollamento al 220%" Carceri italiane al collasso: oltre 64mila detenuti, in otto istituti sovraffollamento oltre il 200%Il Rapporto Antigone fotografa una situazione sempre più critica: posti insufficienti, celle sovraffollate e disponibilità in calo nonostante il Piano carceri annunciato dal governo ... gazzettadelsud.it Carceri, Antigone: sovraffollamento al 139%, sistema al collassoMilano, 19 mag. (askanews) – E’ allarme sovraffollamento nelle carceri italiane. La fotografia scattata da Antigone nel XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia dal titolo Tutto chiuso ... askanews.it A giugno finisce una tortura, ma ad #Alemanno continuano a fargliene di tutti i colori. Ma che male c’era a dargli un permesso per presentare il libro sulle carceri al #Salonedellibro? Temevano atti sconsiderati? Gianni sta scontando una pena esagerata e con x.com