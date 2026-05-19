Le strutture detentive italiane sono al limite della capacità, con oltre 64 mila persone ristrette al 30 aprile. Otto di questi istituti presentano un sovraffollamento superiore al 200 per cento, evidenziando una situazione di grave sovrappopolazione. La capienza regolamentare non basta a contenere il numero di detenuti, rendendo difficile la gestione quotidiana delle carceri e la tutela dei diritti dei detenuti. La crisi delle strutture penitenziarie si manifesta con numeri che si aggirano oltre la loro capacità ufficiale.

Le carceri italiane continuano a fare i conti con un’emergenza strutturale sempre più grave. Al 30 aprile di quest’anno i detenuti presenti negli istituti penitenziari erano 64.436, a fronte di una capienza regolamentare di 51.265 posti che, nella realtà, si riducono a soli 46.318 posti effettivamente disponibili. Il dato porta il tasso reale di sovraffollamento al 139,1%, confermando una situazione critica in gran parte del sistema penitenziario italiano. I dati del Rapporto Antigone A fotografare il quadro è il XXII Rapporto di Antigone sulla detenzione, secondo cui sono ormai 73 gli istituti con un tasso di affollamento pari o superiore al 150%, mentre in otto carceri si supera addirittura il 200%. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Carceri italiane al collasso: oltre 64mila detenuti, in otto istituti sovraffollamento oltre il 200%

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