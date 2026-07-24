Carburanti il prezzo medio sale ancora | diesel ai massimi cosa succede ora

I prezzi dei carburanti sono aumentati ancora, con il diesel che ha raggiunto il livello più alto mai registrato. Il costo alla pompa si mantiene stabile o in crescita in molte aree, mentre le compagnie petrolifere continuano ad applicare rincari. Il governo è sotto pressione per intervenire, ma al momento non sono stati annunciati interventi ufficiali. La situazione si mantiene in evoluzione, con i consumatori che devono affrontare costi più elevati per rifornire i veicoli.

I prezzi dei carburanti continuano a salire e il diesel supera il picco massimo, alimentando il pressing sul governo per un nuovo taglio delle accise. Secondo gli ultimi dati del Mimit, il prezzo medio self service ha raggiunto 2,161 euro al litro per il gasolio e 1,968 euro per la benzina, con un’accelerazione iniziata dopo la scadenza, il 3 luglio, dell’ultima proroga e aggravata dalla risalita dei prezzo del petrolio (il Brent vicino ai 100 dollari al barile). Superati i livelli di marzo 2022, quando è stato toccato il record del diesel 2,112 euro al self e 2,244 al servito. Taglio alle accise, il governo prende tempo. Il rincaro, che viaggia ai ritmi di 1-2 centesimi al giorno, riporta i prezzi oltre i livelli che a marzo avevano spinto il governo a varare una riduzione temporanea delle accise. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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NONOSTANTE IL TAGLIO ALLE ACCISE IL PREZZO MEDIO DEL DIESEL TORNA SOPRA I 2 EURO | 24/03/2026

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Salgono ancora i prezzi della benzina: carburanti ai massimi da anni. Le nuove medieI prezzi della benzina continuano a salire sulla rete dei distributori, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi due anni e mezzo.

Temi più discussi: da lunedì 20/7 disponibile la nuova App Osservaprezzi Carburanti; Mimit: salgono i prezzi dei carburanti, il gasolio di nuovo sopra i 2 euro; Perché i prezzi di benzina e diesel continueranno a salire ancora nei prossimi giorni; Benzina e diesel, continua la corsa dei prezzi: i listini di oggi.

++Carburanti, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, oggi venerdì 24 luglio 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stra x.com

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