I prezzi della benzina continuano a salire sulla rete dei distributori, raggiungendo i livelli più alti degli ultimi due anni e mezzo. La recente variazione interessa le medie nazionali, che sono state aggiornate di conseguenza. La tendenza al rialzo si conferma anche per altri carburanti, con conseguenti ripercussioni sui costi per gli automobilisti.

Sempio (che non risponderà) e Poggi in Procura. Cosa vogliono sapere i pm dal fratello della vittima Prosegue la salita della benzina sulla rete carburanti, arrivando ai massimi da oltre due anni e mezzo. Poco mosso invece il diesel. In base ai dati del Mimit aggiornati al 6 maggio, il prezzo medio nazionale della benzina self è infatti 1,934 eurolitro, mentre quello del diesel self è 2,042 eurolitro. Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in aumento sulla benzina e in discesa sul diesel. Questa mattina risultano entrambi in calo sulle speranze di un accordo di pace tra Usa e Iran che ponga fine alle ostilità in Medio Oriente.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salgono ancora i prezzi della benzina: carburanti ai massimi da anni. Le nuove medie

Solo il 60% dei distributori ha tagliato i prezzi dei carburanti, l'11% li ha aumentati

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