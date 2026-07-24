Un carabiniere di 25 anni è stato ferito con una coltellata a un fianco durante un intervento notturno in un’abitazione di Scordia. L’aggressore, un uomo, è stato arrestato subito dopo. Il militare è stato trasportato in ospedale e sottoposto a cure. Non ci sono dettagli sulle condizioni di salute del ferito. La polizia ha sequestrato il coltello e avviato le indagini.

Un carabiniere di 25 anni in servizio in provincia di Catania è stato ferito con una coltellata a un fianco durante un intervento la notte appena trascorsa in un’abitazione di Scordia. A chiamare il numero delle emergenze è stato un uomo preoccupato perché il figlio era fortemente agitato e manifestava propositi di autolesionismo. Il militare è stato soccorso e operato all’ospedale di Militello in Val di Catania. Non è in pericolo di vita. L’uomo, su disposizione della Procura di Caltagirone, è stato arrestato e condotto in carcere. E’ accusato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e danneggiamento aggravati e per porto illecito di oggetti atti a offendere. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Carabiniere ferito con una coltellata a Scordia, arrestato l'aggressore

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