Carabiniere accoltellato da un esagitato nel Catanese

Da imolaoggi.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I carabinieri sono intervenuti a Scordia e hanno arrestato un 28enne. Durante l’intervento, l’uomo ha aggredito uno dei militari con un coltello, ferendolo all’addome. L’operazione di arresto è avvenuta subito dopo l’aggressione. Il carabiniere ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. L’aggressore è stato portato in caserma.

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Nella serata di ieri, i carabinieri hanno arrestato un 28enne accusato di aver ferito a coltellate un carabiniere durante un intervento scattato, a Scordia Giunti sul posto, i militari sono stati improvvisamente aggrediti dall’esagitato, che ha colpito uno dei due all’addome con un coltello. L’immediato arrivo di una seconda pattuglia ha consentito di bloccare l’uomo in sicurezza e di arrestarlo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato poi trasferito nella casa circondariale di Caltagirone. Il carabiniere ferito si trova attualmente ricoverato presso un ospedale della zona: le sue condizioni sono stabili e non versa in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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