Carabiniere accoltellato da un esagitato nel Catanese

Notizia in breve

I carabinieri sono intervenuti a Scordia e hanno arrestato un 28enne. Durante l’intervento, l’uomo ha aggredito uno dei militari con un coltello, ferendolo all’addome. L’operazione di arresto è avvenuta subito dopo l’aggressione. Il carabiniere ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale. L’aggressore è stato portato in caserma.