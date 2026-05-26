Martedì nero | tre morti sul lavoro Due operai schiacciati da un muletto nel reggiano e nel catanese Un altro ucciso da una pressa a Lucca

Nelle ultime 24 ore sono state registrate tre vittime sul lavoro in Italia. Due operai sono stati schiacciati da un muletto, uno nel Reggiano e l’altro nel Catanese. Un’altra persona ha perso la vita a Lucca, schiacciata da una pressa. Nella tarda mattinata, un uomo di 30 anni ha perso la vita in una ditta di prodotti farmaceutici a Spianate, nel comune di Altopascio.

Tre persone, nell’arco di nemmeno 24 ore, hanno perso la vita sul posto di lavoro. Nella tarda mattinata un operaio di 30 anni, Giacomo Pucci, è morto a Spianate, nel comune di Altopascio, all’interno della ditta “ Cora srl “, azienda attiva nel settore dei prodotti farmaceutici. L’uomo sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. Malgrado l’intervento del personale sanitario del 118 non c’è stato nulla da fare. Un altro morto nel reggiano. Un operaio, le cui generalità non sono ancora state fornite, è morto sul lavoro in un’azienda del Reggiano, la ditta Mazzoni di Cavriago. La vittima è stata schiacciata da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la Medicina del Lavoro ed è stata informata la Procura di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Open.online

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