Un uomo di 32 anni proveniente dalla provincia di Catania è stato arrestato a Mistretta con l’accusa di aver messo in atto una truffa ai danni di un’anziana. La vittima ha ricevuto una telefonata in cui si spacciava per un carabiniere, e l’uomo ha tentato di ingannarla con l’obiettivo di ottenere denaro. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dell’individuo in seguito alle indagini successive.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La telefonata e l’inganno ai danni di un’anziana. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Mistretta hanno tratto in arresto un 32enne di origine catanese, già conosciuto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di truffa aggravata ai danni di una persona anziana con il metodo del cosiddetto “sedicente carabiniere”. L’uomo avrebbe messo in atto uno schema ormai noto: una telefonata fraudolenta a una 63enne di Mistretta, durante la quale si è presentato come appartenente all’Arma. Il falso militare le avrebbe comunicato che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e che era necessario consegnare una somma urgente di denaro per coprire presunte spese legali e risarcimenti.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mistretta, truffa del “finto carabiniere”: arrestato un 32enne catanese

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