Caposele sospesa per 7 giorni l’attività di un locale pubblico
Un locale pubblico a Caposele è stato sospeso per sette giorni. I Carabinieri della stazione locale hanno eseguito un decreto del Questore di Avellino, che ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività del locale. La misura è stata adottata dopo gli accertamenti condotti dai militari, che hanno portato al provvedimento di sospensione. La decisione riguarda la licenza dell’esercizio e la sua validità è limitata alla durata di una settimana.
Provvedimento del Questore ad Avellino: sospesa la licenza di un locale di Caposele dopo accertamenti dei Carabinieri. Nella mattinata odierna i Carabinieri della Stazione di Caposele hanno eseguito un decreto di sospensione dell’attività disposto dal Questore di Avellino ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Il provvedimento riguarda un locale pubblico situato in Corso Europa e prevede la sospensione dell’attività per sette giorni. A diffondere la notizia una il Comando Provinciale Carabinieri di Avellino. Il provvedimento dopo gli accertamenti dei militari. La decisione trae origine da accertamenti svolti dall’Arma in relazione a un episodio risalente al mese di febbraio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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