Caposele sospesa per 7 giorni l’attività di un locale pubblico

Notizia in breve

Un locale pubblico a Caposele è stato sospeso per sette giorni. I Carabinieri della stazione locale hanno eseguito un decreto del Questore di Avellino, che ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività del locale. La misura è stata adottata dopo gli accertamenti condotti dai militari, che hanno portato al provvedimento di sospensione. La decisione riguarda la licenza dell’esercizio e la sua validità è limitata alla durata di una settimana.