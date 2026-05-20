Caos e violenza nella movida sospesa per venti giorni l’attività di un noto locale
Nella zona della movida locale si sono verificati episodi di caos e violenza, portando le autorità a decidere la sospensione dell’attività di un noto locale per venti giorni. La decisione mira a prevenire ulteriori problemi e a mantenere l’ordine pubblico, assicurando la sicurezza di residenti, turisti e frequentatori della zona. La misura riguarda specificamente il locale coinvolto e si inserisce in un’azione più ampia di controllo e tutela del territorio durante il periodo estivo.
OTRANTO – Fermezza per tutelare l’ordine pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che frequentano le coste salentine. La polizia ha notificato oggi un provvedimento amministrativo, firmato dal questore Giampietro Lionetti, disposto a carico dei titolari di un noto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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