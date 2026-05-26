Un locale pubblico è stato temporaneamente chiuso per quindici giorni dal questore. La sospensione riguarda l’attività dell’esercizio, che non potrà riaprire fino alla fine del periodo stabilito. La decisione è stata presa senza ulteriori dettagli sulle motivazioni, e l’attività rimarrà inattiva fino a nuovo avviso.

Arezzo, 26 maggio 2026 – Sospesa dal questore per quindici giorni, l’ attività di un esercizio pubblico. Il Questore di Arezzo ha sospeso da oggi, per quindici giorni, la licenza dell’attività di un esercizio pubblico regolarmente autorizzato alla somministrazione di alimenti e bevande ubicato in una zona centrale della città. Il provvedimento di sospensione dell’attività è stato adottato a seguito di controlli effettuati dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico che in due occasioni ha visto la presenza all’interno dei locali dell’attività di soggetti dediti al consumo ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, infatti, proprio nell’ultimo evento è stato tratto in arresto un cittadino extracomunitario, il quale occultava sulla propria persona della sostanza stupefacente del tipo eroina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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