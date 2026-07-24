Un manager turco, Ulas Demir, è sotto indagine per aver estorto i lavoratori e favorito l’immigrazione clandestina in un cantiere legato a un consolato statunitense. L’indagine riguarda presunte attività di caporalato e sfruttamento dei lavoratori. Sono state eseguite perquisizioni e sequestri nell’ambito delle indagini. L’indagato, che ha precedenti penali, è accusato anche di aver gestito in modo illecito il flusso di immigrati nel sito di lavoro.

Milano, 24 luglio 2026 – È indagato anche per estorsione ai danni dei lavoratori e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina Ulas Demir, l'ex manager turco bloccato all'aeroporto di Orio al Serio a fine maggio, mentre stava prendendo un volo per Istanbul, e accusato già di caporalato aggravato dalle minacce nell'indagine dei carabinieri del Nucleo ispettorato del Lavoro e dei pubblici ministeri Paolo Storari e Mauro Clerici sullo sfruttamento della manodopera indiana nel cantiere del nuovo Consolato statunitense realizzato dalla divisione italiana di Caddell Construction in piazzale Accursio, a Milano. Il dettaglio emerge dalle motivazioni del provvedimento con cui il Riesame nelle scorse settimane ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 47enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Caporalato e schiavitù al cantiere del consolato Usa: il manager turco Demir indagato per estorsione e immigrazione clandestina

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Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: i carabinieri prelevano i lavoratori

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