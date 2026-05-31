Caporalato al cantiere per il nuovo Consolato Usa il manager turco Ulas Demir fermato in aeroporto mentre tentava la fuga dall’Italia

Un manager turco di 49 anni, incaricato dalla società statunitense Caddell Construction Co., è stato fermato all’aeroporto di Bergamo mentre tentava di lasciare l’Italia. L’uomo era coinvolto in un caso di caporalato legato ai lavori di costruzione del nuovo Consolato statunitense. Durante le operazioni di controllo, è stato trovato che cercava di partire in fretta, senza riuscire a lasciare il paese. La sua fuga è stata interrotta dalle autorità italiane.

È stato fermato all’aeroporto di Bergamo mentre cercava in fretta e furia di lasciare l’Italia Ulas Demir, il manager turco di 49 anni preposto dalla società statunitense «Caddell Construction Co. LLC» per la costruzione del nuovo Consolato generale degli Stati Uniti. In quel cantiere da 200 milioni di dollari che sorge sull’area dell’ex «tiro a segno» di piazzale Occursio, la Procura di Milano ha accusato sospetta che lavorassero centinaia di operai indiani in condizioni di «para-schiavismo». Per il manager turco è stato disposto un fermo per pericolo di fuga. La tentata fuga in Turchia. Ulas Demir risulta indagato, insieme alla divisione italiana della società americana Caddell, per l’ipotesi aggravata di intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: blitz dei carabinieri

Notizie e thread social correlati

Fermo a Milano per il manager turco di Caddell Construction nell’inchiesta sul caporalato al cantiere del Consolato UsaUn manager turco di Caddell Construction è stato fermato a Milano nell’ambito di un’indagine sul caporalato legato a un cantiere del Consolato Usa.

Indagato per caporalato per il nuovo Consolato Usa a Milano, manager della Caddell fermato mentre scappa a IstanbulIl manager di Caddell Construction, Ulas Demir, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre tentava di partire per Istanbul.

Temi più discussi: Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a Milano; Milano, schiavi nel cantiere del consolato Usa; Pm: caporalato in cantiere consolato Usa Milano, controllo giudiziario; Milano, caporalato al cantiere del consolato Usa: i carabinieri prelevano i lavoratori.

Paghe da fame e pizzo per i documenti: caporalato nel cantiere per il consolato Usa a #Milano x.com

Il Consolato americano di Milano costruito da manovali-schiavi indiani: controllo giudiziario sul colosso Caddell. Nel cantiere da 200 milioni di dollari dell'ex Tiro a Segno, in piazzale Accursio, la Procura contesta il caporalato reddit

Indagine sul consolato Usa a Milano: manager fermato per possibile fuga e presunto sfruttamentoUn manager di origine turca della Caddell è stato fermato mentre cercava di partire per Istanbul; la procura di Milano contesta pratiche di caporalato nel cantiere del Consolato Usa con lavoratori ind ... notizie.it

Violazioni nel cantiere per il Consolato Usa a Milano: fermato a Orio il manager di CaddellDALLO SCALO BERGAMASCO. Il manager stava partendo con la famiglia per Instabul: fermato all’aeroporto di Orio al Serio. Lettura meno di un minuto. I pm di Milano Paolo Storari e Mauro Clerici hanno di ... ecodibergamo.it