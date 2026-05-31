Caporalato nel cantiere del consolato Usa fermato a Orio il manager turco Ulas Demir

Un manager turco di 49 anni, legato alla società americana Caddell Construction, è stato fermato all'aeroporto di Orio al Serio mentre stava per partire dall’Italia. I carabinieri hanno arrestato Demir, coinvolto in un’indagine sul caporalato nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Il provvedimento si basa su accertamenti relativi a pratiche di sfruttamento lavorativo nel cantiere.

Orio al Serio. Fermato all’aeroporto bergamasco mentre stava per lasciare l’Italia. I carabinieri hanno bloccato Ulas Demir, 49 anni, manager turco legato alla Caddell Construction, società americana impegnata nella realizzazione del nuovo consolato degli Stati Uniti a Milano. Il fermo è scattato poco prima dell’imbarco su un volo diretto a Istanbul. L’uomo risulta al centro dell’inchiesta della Procura di Milano sul presunto sfruttamento di manodopera nel maxi cantiere sorto nell’area dell’ex Tiro a Segno, a piazzale Accursio. Secondo l’ipotesi investigativa, nel progetto da circa 200 milioni di dollari sarebbero stati impiegati operai indiani reclutati all’estero e portati in Italia per lavorare in condizioni ritenute irregolari. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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