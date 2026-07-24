caos poste pericolo disservizi

Da circa tre settimane, molti utenti segnalano di non aver ricevuto la posta, con conseguente ritardo nella ricezione di bollette e comunicazioni importanti. La situazione ha causato disservizi e preoccupazione tra i cittadini, che si trovano a dover gestire le conseguenze di questa interruzione. Le cause del problema non sono state ancora chiarite, né ci sono state comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda incaricata del servizio postale. La mancanza di comunicazioni ufficiali ha alimentato l’incertezza tra gli utenti.

Tre settimane senza ricevere la corrispondenza, con il risultato di vedersi recapitare in ritardo bollette e comunicazioni importanti. Questa la testimonianza di un utente raccolta dall’Adoc, l’associazione degli inquilini della Uil, che ha portato poi la Uil Fpc Marche ad una segnalazione: "La cronica carenza di personale del centro di distribuzione della posta di Falconara sta mettendo in seria difficoltà il servizio di recapito, con conseguenze sempre più evidenti sia per i cittadini sia per i lavoratori". La situazione vissuta da un cittadino, per il sindacato, "non rappresenta un caso isolato, ma il sintomo di un’organizzazione che da tempo opera con organici insufficienti e carichi di lavoro non più sostenibili", dice Michele Spettatori (foto), segretario generale aggiunto della Uil Fpc Marche Dipartimento Poste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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