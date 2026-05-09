Alcuni gruppi criticano fortemente le prese di posizione contro l’ex presidente, sostenendo che si respingano le tematiche legate all'Islam e alla Cina. Chi si oppone alle sue politiche spesso si trova a dichiarare di non condividere le sue opinioni, ritenendo che il suo approccio possa rappresentare un rischio. La dinamica sembra favorire chi si identifica con posizioni anti-Trump, ritenute necessarie per essere accettati nel discorso pubblico.

Ormai è chiaro: per sperare di essere accettati in società, occorre fare professione di anti-trumpismo. Si tratta di una «tessera» invisibile ma indispensabile, di un nuovo green pass: se ce l'hai, puoi transitare; se non ce l'hai, sei considerato contagiato e contagioso, guardato con sospetto dal sinedrio dei «buoni e giusti». I quali «buoni e giusti» non ne azzeccano una dal 2016: non avevano capito Brexit, non avevano capito il Trump-uno, difendevano Pechino perfino sul Covid, poi ci descrivevano un Biden «lucidissimo», fino alla rovinosa – per loro – campagna pro Kamala, portata in processione come l'eroina che avrebbe eliminato definitivamente dalla scena Trump.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Pericolo-Trump" gridano quelli che non vedono il pericolo-Islam e il pericolo-Cina

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