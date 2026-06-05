Caos acqua non potabile nella Tuscia incontro comitati-prefetto | Maxi bollette e disservizi I sindaci intervengano

A Viterbo, metà città si trova senza acqua potabile a causa di un'ordinanza sindacale. La situazione provoca disservizi e maxi bollette, secondo quanto riferito dai comitati locali. Un incontro tra rappresentanti dei cittadini e il prefetto è stato convocato per affrontare il problema. La questione riguarda anche altre aree della provincia, dove la fornitura di acqua è frequentemente interrotta. I sindaci sono stati invitati a intervenire per risolvere la crisi.

Mezza città di Viterbo è di nuovo senza acqua potabile. L'ennesima ordinanza sindacale ha fatto scattare l'allarme nel capoluogo, esasperando una situazione che da anni tormenta non solo la città ma l'intera provincia della Tuscia. In un contesto di forte tensione, i rappresentanti. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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