Un politico del Canton Ticino ha perso i suoi incarichi dopo la pubblicazione di messaggi vocali su Instagram in cui ammette di aver commesso violenze domestiche. Nei messaggi, si sente dire: “Riempila di botte, io l’ho già pestata”. La diffusione di questi audio ha portato alla sospensione del politico, già membro di un partito regionalista. Nessun altro dettaglio sui fatti o sulle conseguenze legali è stato reso noto.

Claudio Zali, del partito regionalista della Lega dei Ticinesi, è stato privato dei suoi due mandati dopo la diffusione di messaggi vocali in cui confessa delle violenze domestiche. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Canton Ticino, il presidente e gli audio su Instagram: “Riempila di botte, io l’ho già pestata”

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