Il Piemonte affronta una grave emergenza idrica, con il presidente regionale che ha avviato contatti con la Valle d'Aosta e il Canton Ticino per aumentare l’approvvigionamento di acqua destinata all’irrigazione. La regione cerca di limitare i danni della crisi idrica coinvolgendo i territori confinanti. Si tratta di una richiesta ufficiale di maggiore disponibilità idrica per fronteggiare la scarsità di risorse. La situazione resta critica e in evoluzione.

Il Piemonte fa i conti con una grave emergenza idrica e guarda alle regioni confinanti per limitare i danni della crisi. Il presidente della Regione Alberto Cirio ha annunciato l'avvio di contatti con la Valle d'Aosta e con il Canton Ticino (in Svizzera) per aumentare la quantità di acqua destinata all'irrigazione dei campi. "Non possiamo aspettare nemmeno un minuto e siamo al lavoro con la Regione Valle d'Aosta e il Canton Ticino per chiedere di aumentare la fornitura di acqua che viene immessa in Piemonte per l'uso agricolo", ha dichiarato Cirio al termine del Tavolo per l'emergenza idrica riunito in Regione., Secondo il governatore, le temperature elevate e l'incessante assenza di pioggia stanno aggravando le difficoltà, soprattutto per il comparto agricolo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Emergenza siccità in Piemonte, il presidente Cirio chiede più acqua a Valle d'Aosta e Canton Ticino

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