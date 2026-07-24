Cantagallo al Festival della Riserva il congresso sulla terapia forestale
Il 23 luglio si è aperto a Cantagallo il secondo Festival della Riserva, con un convegno dedicato alla terapia forestale. L’evento si svolge presso il Centro visite e prosegue fino al 24 luglio. Durante il congresso sono stati presentati studi e pratiche sulla cura attraverso il contatto con la natura. La giornata ha visto la partecipazione di esperti e operatori del settore, che hanno condiviso esperienze e metodologie.
Cantagallo (Prato), 24 luglio 2026 – Si è inaugurata il 23 luglio, al Centro visite di Cantagallo, la seconda edizione del Festival della Riserva Acquerino Cantagallo, la manifestazione promossa dal Comune di Cantagallo con il coordinamento di Appennino Slow che, fino a domenica 26 luglio, propone escursioni, incontri, laboratori, musica ed esperienze dedicate alla natura, alla cultura e alla scoperta dell’Appennino. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sindaco Guglielmo Bongiorno, il vicesindaco Giulio Bellini, l’assessore Jacopo Payar, il consigliere comunale e capogruppo di maggioranza Nicola Bitozzi e la consigliera provinciale Maila Grazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: La Riserva fa Festival a Cantagallo. Un congresso medico sul benessere. Contro i tumori la "Forest therapy"
Leggi anche: Acquerino, la Riserva cura: "Sarà il modello toscano per la terapia forestale"
Temi più discussi: Il Festival della Riserva Acquerino. Trekking, biodiversità e laboratori; Festival della Riserva, quattro giorni per scoprire l’Appennino passo dopo passo; Festival della Riserva Acquerino Cantagallo: trekking, biodiversità e; Festival della Riserva, dal 23 luglio quattro giorni nel cuore dell’Appennino.
Ci siamo quasi: il secondo Festival della Riserva inizia domani! Ecco il programma di giovedì 23 luglio,: ore 19.30 Apericena e Inaugurazione Festival della Riserva al Centro visite di Cantagallo prenotazione obbligatoria qui: https://forms.gle/btTsKegpjPS facebook
Il Festival della Riserva Acquerino. Trekking, biodiversità e laboratoriDa oggi a domenica tre giorni di escursioni, incontri, musica e buon cibo immersi nella natura. Una mostra sui mulini ritrovati a cura della Fondazione Cdse allestita al Centro Visite di Cantagallo. . msn.com
La riserva fa festival a Cantagallo. Un congresso medico sul benessere. Contro i tumori la forest therapyPrevista anche un’esperienza immersiva nella natura dei boschi certificati di Cascina di Spedaletto. Quattro giorni di escursioni, incontri, laboratori per scoprire uno dei patrimoni ambientali dell ... msn.com