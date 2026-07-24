Cantagallo al Festival della Riserva il congresso sulla terapia forestale

Da lanazione.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 luglio si è aperto a Cantagallo il secondo Festival della Riserva, con un convegno dedicato alla terapia forestale. L’evento si svolge presso il Centro visite e prosegue fino al 24 luglio. Durante il congresso sono stati presentati studi e pratiche sulla cura attraverso il contatto con la natura. La giornata ha visto la partecipazione di esperti e operatori del settore, che hanno condiviso esperienze e metodologie.

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Cantagallo (Prato), 24 luglio 2026 – Si è inaugurata il 23 luglio, al Centro visite di Cantagallo, la seconda edizione del Festival della Riserva Acquerino Cantagallo, la manifestazione promossa dal Comune di Cantagallo con il coordinamento di Appennino Slow che, fino a domenica 26 luglio, propone escursioni, incontri, laboratori, musica ed esperienze dedicate alla natura, alla cultura e alla scoperta dell’Appennino. Al taglio del nastro erano presenti, tra gli altri, il sindaco Guglielmo Bongiorno, il vicesindaco Giulio Bellini, l’assessore Jacopo Payar, il consigliere comunale e capogruppo di maggioranza Nicola Bitozzi e la consigliera provinciale Maila Grazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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