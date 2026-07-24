cantagallo al festival della riserva il congresso sulla terapia forestale

Notizia in breve

Il 23 luglio si è aperto a Cantagallo il secondo Festival della Riserva, con un convegno dedicato alla terapia forestale. L’evento si svolge presso il Centro visite e prosegue fino al 24 luglio. Durante il congresso sono stati presentati studi e pratiche sulla cura attraverso il contatto con la natura. La giornata ha visto la partecipazione di esperti e operatori del settore, che hanno condiviso esperienze e metodologie.