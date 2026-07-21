La terapia del "bagno" nella foresta è diventata una realtà nell’oasi dell’Acquerino Cantagallo, dove il percorso di Forest Therapy sarà presentato per il secondo anno consecutivo al Festival della Riserva. Dopo la presentazione nel 2025, quest’anno le persone interessate potranno anche sperimentare la terapia direttamente sul percorso protetto e certificato a Cascina di Spedaletto con guide ambientali specializzate e con medici – psicologi, geriatri e oncologi – che seguono da vicino il progetto valbisentino. A spiegarlo è l’assessore Dimitri Becheri che oltre che essere un medico è uno degli ideatori del percorso di Cantagallo: "La parte... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acquerino, la Riserva cura: "Sarà il modello toscano per la terapia forestale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Riserva Naturale Acquerino Cantagallo, la perla nascosta della provincia di Prato: "Qui c’è molto più di un bosco"La Riserva Naturale Acquerino Cantagallo si trova vicino a Prato e rappresenta una vasta area naturale con diversi ambienti, tra cui boschi, corsi...

“Il tempo della cura”, l’Asl promuove un workshop sulle cure palliative e la terapia del doloreIn occasione della XXV Giornata Nazionale del Sollievo, il prossimo 31 maggio, l’Asl Caserta organizza un workshop intitolato “Il tempo della cura”.

Temi più discussi: Acquerino, la Riserva cura: Sarà il modello toscano per la terapia forestale; Festival della Riserva, dal 23 luglio quattro giorni nel cuore dell’Appennino; La Riserva fa Festival a Cantagallo. Un congresso medico sul benessere. Contro i tumori la Forest therapy; La Riserva fa Festival a Cantagallo Un congresso medico sul benessere Contro i tumori la Forest therapy.

La Riserva fa Festival a Cantagallo. Un congresso medico sul benessere. Contro i tumori la Forest therapyPrevista anche un’esperienza immersiva nella natura dei boschi certificati di Cascina di Spedaletto. Quattro giorni di escursioni, incontri, laboratori per scoprire uno dei patrimoni ambientali dell ... msn.com

La Riserva dell’Acquerino ottiene la certificazione per le terapie forestaliLa Riserva Acquerino-Cantagallo compie un nuovo passo nel percorso che unisce tutela ambientale, salute e benessere. Nei giorni scorsi è stato avviato ufficialmente il percorso di certificazione ... lanazione.it