Quattro giorni di escursioni, incontri, laboratori ed esperienze per il Festival che fa scoprire uno dei più importanti patrimoni naturalistici della Toscana: la Riserva dell’Acquerino e i suoi effetti terapeutici. La natura come alleata della salute, la ricerca scientifica come strumento per valorizzare il patrimonio forestale e migliorare il benessere delle persone. È dedicata a questi temi la seconda edizione del congresso " Foresta, prevenzione e cura ", in programma sabato 25 luglio nel Festival della Riserva Acquerino-Cantagallo, la manifestazione che si terrà dal 23 al 26 luglio. Dopo il successo della prima edizione, il Comune di Cantagallo rinnova il proprio impegno nella promozione della terapia forestale come ambito di ricerca e innovazione, dedicando l’edizione 2026 all’applicazione della Forest Therapy in oncologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Riserva fa Festival a Cantagallo. Un congresso medico sul benessere. Contro i tumori la "Forest therapy"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: I segreti della Forest Therapy

Riserva Naturale Acquerino Cantagallo, la perla nascosta della provincia di Prato: "Qui c’è molto più di un bosco"La Riserva Naturale Acquerino Cantagallo si trova vicino a Prato e rappresenta una vasta area naturale con diversi ambienti, tra cui boschi, corsi...

Temi più discussi: La Riserva fa Festival a Cantagallo. Un congresso medico sul benessere. Contro i tumori la Forest therapy; Oltre un mese di spettacoli in dieci comuni, torna il festival Nuove Terre; Festival Naturae di Lido di Classe: lunedì una passeggiata guidata nella riserva naturale; Tra la flora e la fauna della riserva e oasi Wwf Le Cesine va in scena Accamòra di Mana Chuma.

La Riserva fa Festival a Cantagallo. Un congresso medico sul benessere. Contro i tumori la Forest therapyQuattro giorni di escursioni, incontri, laboratori ed esperienze per il Festival che fa scoprire uno dei più importanti patrimoni naturalistici della Toscana: la Riserva dell’Acquerino e i suoi ... lanazione.it

Arrokuda e Cramorant si tuffano in Pokémon GO durante l'Ultra Unlock: Water Festival! reddit

Dormire nei rifugi, camminare nella foresta e ascoltare il bosco: torna il Festival della Riserva sull'Appennino toscanoDal 23 al 26 luglio quattro giorni di escursioni, musica, incontri e terapia forestale nella Riserva naturale Acquerino Cantagallo. Un programma aperto a tutti, dagli escursionisti esperti a chi si av ... msn.com