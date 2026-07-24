Canottaggio Gli studi all’Università e i Mondiali U23 Giovanni Paoli le stelle sono nel destino

Giovanni Paoli ha vinto l’oro nel due senza ai Mondiali U23, dopo aver ottenuto un titolo internazionale due mesi fa al Memorial Paolo d’Aloja, gara in cui si è distinto insieme a Guglielmo Melegari. Attualmente studente all’università, Paoli si è affermato come una delle promesse nel canottaggio. La sua vittoria segue la conquista precedente, consolidando la sua presenza in competizioni di livello internazionale.

Giovanni Paoli (nella foto): l’avevamo lasciato due mesi fa con l’oro al collo a Piediluco quando, nella regata internazionale Memorial Paolo d’Aloja, vinse la gara del due senza insieme al genovese Guglielmo Melegari. Lo ritroviamo ora a Duisburg (Germania) dove, insieme allo stesso compagno e sulla stessa barca, fino a domenica sarà in gara nei Mondiali Under 23 aperti ieri col secondo posto in batteria, dietro per 72 centesimi all’Australia e davanti alla Serbia. Fiorentino, 19 anni compiuti il 17 marzo, allievo dell’esperto tecnico Luigi De Lucia, Paoli è un predestinato. Lo dimostra il fatto che nonostante la giovane età – dopo aver... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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