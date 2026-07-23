Ai Mondiali U23 di canottaggio a Duisburg, l’Italia ha qualificato undici barche tra semifinale e finale alla fine della prima giornata. La competizione si svolge fino a domenica e vede le squadre italiane protagoniste con ottimi risultati nelle prime due sessioni di gare. La selezione azzurra si posiziona bene in vista delle prossime fasi della manifestazione.

La prima giornata dei Mondiali Under 23 di canottaggio, manifestazione che si svolge a Duisburg fino a domenica, sorride ai colori italiani. La formazione tricolore qualifica, infatti, tra semifinale e finale, ben undici barche al termine delle prime due sessioni di gare. Nel singolo maschile PR3 Under 23, serie che decide l’assegnazione delle corsie per la finale, Igor Zappa chiude la sua serie in seconda posizione con 08:28.48. Nel singolo femminile pesi leggeri Melissa Schincariol vince la seconda serie con 08:26.92 e vola in finale A. Nel singolo maschile pesi leggeri Luca Borgonovo è secondo alle spalle del Kazakistan con 07:41.47 e accede in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canottaggio, ottimo inizio per l’Italia ai Mondiali U23: undici barche azzurre avanzano tra semifinale e finale

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