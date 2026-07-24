A Oklahoma City, negli Stati Uniti, Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi hanno raggiunto la finale nel C1 ai Mondiali senior di canoa slalom. La competizione si svolge sull’OKC Whitewater Center. I due atleti italiani sono tra i migliori dieci del mondo e si sono qualificati dopo le prove di semifinale. La finale si terrà nelle prossime ore. Nessun altro rappresentante italiano ha superato le qualificazioni in questa disciplina.

Splendide nuove per l’Italia giungono dai Mondiali senior 2026 di canoa slalom: ad Oklahoma City, negli Stati Uniti, sull’OKC Whitewater Center, il canale che tra due anni ospiterà le gare delle Olimpiadi di Los Angeles, le prove odierne si aprono con il doppio accesso azzurro alla finale del C1 maschile da parte di Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi. Il miglior crono tra i 30 semifinalisti è quello del britannico Ryan Westley, che partirà per ultimo in finale dopo aver fatto segnare un percorso netto in 90.58, davanti allo slovacco Marko Mirgorodsky, secondo in 91.03, a 0.45, mentre il terzo posto va all’altro britannico Adam Burgess, terzo in 91. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canoa slalom, Raffaello Ivaldi e Flavio Micozzi centrano la finale nel C1 ai Mondiali

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ICF Canoe Slalom World Ranking Race Oklahoma City, Oklahoma - March 29, 2026 - Riversport

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