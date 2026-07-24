Nella finale del C1 ai Mondiali di canoa slalom, due atleti italiani si sono piazzati tra i primi dieci. La gara si è svolta ad Oklahoma City e lo spagnolo Trave ha vinto la medaglia d’oro. Nessuna medaglia è stata assegnata all’Italia nella prima delle due finali di questa giornata.

La prima delle due finali della penultima giornata dei Mondiali di canoa slalom, competizione in corso di svolgimento ad Oklahoma City, non regala medaglie all’Italia. Flavio Micozzi, alla prima finale iridata della sua carriera, conclude la sua prova nel C1 con una prestigiosa Top 5, mentre Raffaello Ivaldi deve accontentarsi della settima posizione. Lo spagnolo Miquel Trave si aggiudica il titolo con una discesa maiuscola. Lo spagnolo Miquel Trave firma una prova magistrale nella quale attacca il percorso con grande intensità fin dalla prima porta, non commette errori e termina la propria performance con un tempo clamoroso. L’iberico taglia, infatti, il traguardo in 88. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Canoa slalom, Micozzi e Ivaldi chiudono in Top 10 nella finale del C1 ai Mondiali. Trionfa lo spagnolo Trave

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